بخصوص اختطاف بوعجيلة، المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، مخاطبا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:

– لا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أي اعتراف بسلطتك، وأمامك فرصة تاريخية ولن تتكرر لتثبت آنك رئيسا للجميع وجئت من أجل ليبيا ووحدتها، إذا قمت بالأتي:

1- تعزيز بيان أعضاء مجلس النواب وطلب جلسة طارئة للبرلمان يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، تخصص فقط لمناقشة هذه الجريمة السياسية وتوحيد الجهد في التصدي لها وملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم.

2- تكليف وزير الخارجية بالحكومة الليبية بمراسلة دول مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومحكمة الجنايات الدولية والتأكيد على أن ما تم هو اختطاف للمواطن ليبي وتسليمه لدولة أجنبية.

3- تكليف لجنة من المحامين الليبيين للدفاع عن المختطف ومتابعة قضيته وإعادته لليبيا.

4- تشكيل فريق إعلامي ( مهني) من المخضرمين وذوي العلاقات مهمته الاتصال بالصحافة الدولية لفضح هذه الجريمة أمام الرأي العام الغربي.

5- الدعوة لاجتماع عام للقوى السياسية والإجتماعية والبلديات من أجل حشد الجهود الليبية والتأكيد على وحدة الليبيين ضد ممارسات الدبيبة ومن معه.

2022-12-14 05:01:14

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