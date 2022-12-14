رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل محمد المصباحي: – تسليم بوعجيلة م

رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل محمد المصباحي:

– تسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة إهانة لكل الليبيين، وجريمة ارتكبتها حكومة الدبيبة للبقاء في السلطة.

– الدبيبة قبض ثمن تسليمه بوعجيلة، تصريح السفير الأمريكي بأنه باق في منصبه حتى إجراء الانتخابات.

– تسليم بوعجيلة أثار الغضب لدى كل الأطراف في ليبيا وكل مكوناتها.

– منصب الدبيبة لن يشفع له أمام إرادة الليبيين، وسيكون هذا الموضوع القشة التي تقصم ظهر البعير.

– لن يقف الدبيبة أمام إرادة الليبيين الكاسحة للإطاحة بمن يمتهن إرادتهم ويستبيح سيادة بلادهم، ورضخ لابتزاز الشركات وسلمهم الأرض والشركات ومقدرات ليبيا مقابل البقاء في السلطة.

#ليبيا_24

2022-12-14 05:18:37

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