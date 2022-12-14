بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ال

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الوضع السياسي في ليبيا، ومشاركة الأطراف السياسية للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي. حيث رحب السفير بالخطوات الإيجابية التي يتخذها المجلس الرئاسي إلى تمهيد الطريق نحو توافق شامل، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات.

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