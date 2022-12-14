المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، يُدين في بيان له، تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مس

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، يُدين في بيان له، تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة: سابقة خطيرة وخطوة تنم عن الخيانة والتواطؤ لرهن الوطن وبيع البشر بعد بيع التراب والبحر.

ــ تسليم بوعجيلة هدفه بقاء رموز الخيانة في السلطة، متعهدة لأسيادها بالتنازل عن أي شيء مهما بلغت قيمته وغلى ثمنه مقابل كرسي السلطة.

ــ تسليم بوعجيلة صفقة حقيرة واستقواء بالأجنبي، من أجل الاستمرار في السلطة، والإطباق على نفس المواطن المغبون.

ــ حكومة الدبيبة انتهجت أسلوب عصابات المافيا ومليشيات الإجرام، بخطفها مواطن ليبي من بيته، في صفقة موسومة بالعار والتنازل عن السيادة والكرامة.

ــ هذه السلطة مشوهة بدماء الليبيين، فأي قيمة ينتظرها هذا المتآمر على بلده وشعبه خدمة للمؤامرة.

ــ حكومة الوحدة فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية، ورئيسها ووزيرة خارجيتها، وما يسمى بالقوة المشتركة، مسؤولون عن خطف بوعجيلة.

ــ ندعو كافة الليبيين لإنشاء صندوق للتبرع بمبالغ مالية لتغطية مصاريف القضية والدفاع عن المواطن الليبي المخطوف. #ليبيا_برس

2022-12-14 13:06:19

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