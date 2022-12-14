المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – النائب العام المستشار الصديق الصور أكد أن عملي

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– النائب العام المستشار الصديق الصور أكد أن عملية الإختطاف والتسليم تمت من دون علم السلطة القضائية، وأنه باشر التحقيق في هذه الجريمة.

– على مجلس النواب الآن إصدار قرارات تنزل عقوبات قاسية ضد الخونة وان يحضن قراراته بحيث لا تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراؤه مطالب.

– رئيس الحكومة فتحي باشاغا عليه أن يرتقي لمستوى الحدث وأن يستبق اجتماع مجلس الأمن برسائل واضحة للدول الأعضاء ضد الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال الوضع السياسي الليبي وتعريض ليبيا لمخاطر كبرى بسبب فتح قضايا مقفلة ذات طبيعة سياسية.

– البيانات وحدها لا تكفى

#ليبيا_24

2022-12-14 13:27:53

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