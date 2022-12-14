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صور للمواطن ابوعجيلة المريمي تنتشر في مختلف أنحاء جامعة #طرابلس تعاطفًا معه و دع

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور للمواطن ابوعجيلة المريمي تنتشر في مختلف أنحاء جامعة #طرابلس تعاطفًا معه و دعمًا له بعد تسليمه من الدبيبة إلى الولايات المتحدة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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