جدّد سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، النائ

جدّد سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، دعم بلاده لأي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويسهم في دعم المسار الديمقراطي، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، من خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من الأكاديميين، والسياسيين، والمشايخ والأعيان، والشباب.

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