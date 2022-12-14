محمود عبد العزيز: لست مُتعاطفًا مع بوعجيلة مسعود، ومن يتعاطف معه يُصفّي حساباته مع حكومة الدبيبة.

ــ هذه مُجرد مزايدات فقط لأنها حكومة الدبيبة، وأنا ضد من يُهاجمها، رغم أنني لست في إطار الدفاع عنها.

ــ من العيب أن تتم تصفية الحسابات مع حكومة الدبيبة بقضية المريمي، حتى باشاغا خرج وكأن له موقف.

ــ أعرف بعض الأسرار حول قضية #لوكربي، ونعرف ما هو موقف عبد الباسط المقرحي، ولا نريد تعرية الحقائق.

ــ المعلومات التي لديّ أن هناك طلب منذ عام 2020م من الإنتربول، للقبض على بوعجيلة. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

2022-12-14 16:04:55

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