قال وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة، موسى المقريف، خلال لقاء جمعه، بالمتف

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة، موسى المقريف، خلال لقاء جمعه، بالمتفوقين من أوائل الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا المستهدفين لمواكبة تركيب المعامل الجامعية وتشغيلها وصيانتها، إن اللجنة المشكلة لدراسة العجز في عدد المعلمين كشفت الحاجة إلى سبعة آلاف معلم في التخصصات النوعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بالإفراج عن مستحقات 60 ألف معلم من أصحاب العقود المتعثرة تتوقف على موافقة مجلس الوزراء.

#الحدث_الليبي