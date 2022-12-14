صور | عدد من شباب مدينة #مصراتة يمزقون ويزيلون شعارات داعمة للقوة المشتركة التاب

صور | عدد من شباب مدينة #مصراتة يمزقون ويزيلون شعارات داعمة للقوة المشتركة التابعة للدبيبة احتجاجًا على دورها في تسليم أبوعجيلة مسعود و ممارساتها في المدينة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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