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صور | الدبيبة و حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومته و السويحلي والنائب محمد الرعي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة و حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومته و السويحلي والنائب محمد الرعيض و المبعوث باتيلي يشاركون سفارة #قطر لدى #طرابلس احتفالها باليوم الوطني القطري. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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