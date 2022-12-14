صور | الدبيبة و حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومته و السويحلي والنائب محمد الرعي

صور | الدبيبة و حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومته و السويحلي والنائب محمد الرعيض و المبعوث باتيلي يشاركون سفارة #قطر لدى #طرابلس احتفالها باليوم الوطني القطري. #ليبيا #المرصد
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