صور | الدبيبة و حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومته و السويحلي والنائب محمد الرعي

صور | الدبيبة و حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومته و السويحلي والنائب محمد الرعيض و المبعوث باتيلي يشاركون سفارة #قطر لدى #طرابلس احتفالها باليوم الوطني القطري. #ليبيا #المرصد