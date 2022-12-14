عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان “صفقة رخيص

عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان “صفقة رخيصة”، ويجب أن يعلم الشارع ما المقابل لتسليم مواطن ليبي.

ــ تسليم بوعجيلة كارثة وسابقة خطيرة، خاصة بعد غلق القضية، وتوقيع اتفاقية بين البلدين، ودفع ليبيا 3 مليار دولار، بالإضافة إلى الحصار.

ــ التعويضات صرفت للمواطنين الأمريكان، وأهالي الضحايا، والقضية أغُلقت نهائيًا.

ــ نجلاء المنقوش لم تتحدث عن الأمر حتى الآن، فيما ينتظر الشارع ما يمكن أن تقوله حول الواقعة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-14 19:26:54

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