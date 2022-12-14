صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: – الغموض يغلّف عملية تسليم أبوعجيلة مسعود المريم

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

– الغموض يغلّف عملية تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي المشتبه به في قضية لوكربي إلى السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية.

– أدى نقل مشتبه به ليبي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في تفجير طائرة لوكربي عام 1988 إلى إثارة التوترات في ليبيا، حيث رأى البعض في الدولة المنقسمة أن التسليم، في ظل ظروف غامضة، هو اختطاف وليس تسليما.

– لم يتضح على الفور من الذي سلم مسعود للأمريكيين، فليبيا دولة منقسمة منذ سنوات مع حكومات متنافسة في الأجزاء الشرقية والغربية، ومجموعة من المليشيات الإقليمية تمارس أيضًا سيطرة محلية.

– لم تعلق الحكومة المؤقتة، في طرابلس على عملية نقل المتهم ولا يُعرف سوى القليل عن الدور الذي لعبته السلطات الليبية، ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون تفاصيل عملية التسليم.

#ليبيا_24

2022-12-14 19:00:02

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