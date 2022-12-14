أدانت لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان الليبي واقعة اختطاف “المواطن أبوعجيلة مسعود” وتسليمه إلى السلطات الأمريكية، محملة المسؤولية الكاملة إلى حكومة الدبيبة.

وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء، “إن ملف “لوكربي” أغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا وُقعت عام 2008″، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.

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