عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:

– المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لن يختلف كثيرا عن أسلافه، بسبب الظروف التي تفرض عليه واقعا معينا في البلاد.

– ليبيا تعاني من تدخل أجنبي يعمق الأزمة، وطرابلس تعتبر خارجة عن السيطرة الليبية بسبب وجود حكومة أمر واقع، ومليشيات تابعة لدول خارجية.

– بنود الاتفاق السياسي لم تنفذ ولن تنفذ في طرابلس طالما أن دولا مثل تركيا وأمريكا وبريطانيا وراء استمرار الهيمنة في طرابلس.

– هناك حوارا يجري بين الأطراف لإحداث تغييرات في الواقع الحالي، لكنه لم يتوقع الوصول إلى حل في ظل حالة الانقسام والجمود.

#ليبيا_24

2022-12-14 21:15:03

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