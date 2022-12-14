سحر بانون وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بالحكومة المؤقتة: لا يزال اختطاف ه

سحر بانون وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بالحكومة المؤقتة: لا يزال اختطاف هانيبال القذافي وصمة عار في جبين السلطات اللبنانية لسكوتها عن التجاوزات بحقه.
– عند اختطاف هانيبال القذافي من الأراضي السورية لداخل الأراضي اللبنانية تحركت وزارة العدل في 2014 للدفاع عنه.
– ترأست لجنة وانتقلت إلى الأراضي اللبنانية رغم التهديدات التي تعرضنا لها لمتابعة قضيته.
– اجتمعت مع النائب العام في لبنان ووزير العدل والتفتيش القضائي وشرحنا المسألة قانونيا.
– اتضح لنا أن المستهدف ليس هانيبال إنما كان ورقة ضغط أخرى لا علاقة له بها.
– السلطات الليبية حافظت نوعا ما على سيادتها باهتمامها بهذا المواطن المخطوف وسعت خلفه. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)
2022-12-15 00:02:04
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