سحر بانون وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بالحكومة المؤقتة: لا يزال اختطاف ه

سحر بانون وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بالحكومة المؤقتة: لا يزال اختطاف هانيبال القذافي وصمة عار في جبين السلطات اللبنانية لسكوتها ‏عن التجاوزات بحقه.‏

– عند اختطاف هانيبال القذافي من ‏الأراضي السورية لداخل الأراضي اللبنانية تحركت وزارة العدل ‏في 2014 للدفاع عنه.

– ترأست لجنة وانتقلت إلى الأراضي اللبنانية رغم ‏التهديدات التي تعرضنا لها لمتابعة قضيته.‏

– اجتمعت مع النائب العام في لبنان ووزير العدل والتفتيش القضائي ‏وشرحنا المسألة قانونيا.

– اتضح لنا أن المستهدف ليس هانيبال إنما ‏كان ورقة ضغط أخرى لا علاقة له بها.‏

– السلطات الليبية حافظت نوعا ما على سيادتها باهتمامها بهذا ‏المواطن المخطوف وسعت خلفه. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)

2022-12-15 00:02:04

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