عضو مجلس النواب ميلود الأسود: مثول بوعجيلة مسعود للمحاكمة في #الولايات_المتحدة ج

عضو مجلس النواب ميلود الأسود: مثول بوعجيلة مسعود للمحاكمة في #الولايات_المتحدة جزء من الفساد السياسي الذي تضطلع به #واشنطن في ليبيا.

– حديث بعض السفراء الغربيين عن الفساد في #ليبيا مستفز حتى ولو جاء في إطار بروتوكولي ودبلوماسي.

– أغلب الأموال التي تم نهبها من ليبيا خلال السنوات الأخيرة أُودعت في بنوك وعواصم تلك الدول التي تتحدث سفاراتها عن مكافحة الفساد.

– الأولى بهم قبل هذا الحديث المكرر أن يتخذوا خطوات عملية بعدم توفير الملاذ الآمن للفاسدين ولصوص المال العام.

– الأولى بهذه الدول محاربة عمليات غسل وتبيض الأموال إذا رغبوا في إثبات صدق نياتهم تجاه ليبيا.

– عليهم التوقف أولاً عن الفساد الأخطر الذي يباشرونه بالساحة السياسية عبر دعم الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.

– إذا كانوا جادين في أن نحقق تقدما بمحاربة الفساد وننعم بثرواتنا فلماذا لا يقدمون ما يملكونه من معلومات عن أي فساد سياسي أو مالي يتعلق ببلادنا.

– الوضعية الراهنة من انقسام في السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية والتشكيلات المسلحة المرتبطة بتلك الدول لن تنتج سوى الفوضى التي تعد البيئة المثالية لنمو وتغلغل الفساد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-15 00:28:28

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