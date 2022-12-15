الخبير القانوني مجدي الشبعاني: – قضية المريمي لا تزال “غامضة” مع التزام حكومة ا

الخبير القانوني مجدي الشبعاني:

– قضية المريمي لا تزال “غامضة” مع التزام حكومة الدبيبة الصمت، وهي الحكومة التي كان المريمي خاضعاً لنفوذها وحمايتها.

– المريمي من الزاوية القانونية يعد في حكم “المختطف” داخل الولايات المتحدة، لعدم وجود إعلان بين السلطات المعنية كوزارة العدل ومكتب النائب العام بأمر تسليمه أو حتى علمهم بذلك، فضلا عن تأكيد وزارة العدل أن ملف لوكربي قد أقفل من الناحيتين السياسية والقانونية.

ويستند الشبعاني أيضاً إلى أن التشريعات الليبية وقانون الإجراءات الجنائية الليبية “تمنع مثول الليبيين للمحاكمة في دولة غير ليبيا”، مؤكدا أن تلك التشريعات تمنع “تسليم المتهمين لدولة أخرى إلا في حال وجود اتفاقيات ثنائية بين البلدين المعنيين”، مشيراً إلى عدم توقيع ليبيا أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

– الاتفاق الذي سلمت ليبيا بموجبه متهمين سابقين في القضية تم بموجب اتفاقات ليبية وقعت مع الأمم المتحدة ضمن ملف لوكربي “وسلم فيها المشتبه فيهم لدولة ثالثة محايدة”، وهي هولندا.

– الإجراء الصحيح في مثل هذه القضايا يأتي بعد تقديم شكوى وفق الأعراف الدبلوماسية للدولة التي ينتمي إليها المشتبه به وهي التي تقبض عليه ويمثل أمام محاكمها.

– الطريقة التي وصل بها المريمي للأراضي الأميركية، مرفوضة، وهناك صفقة سياسية سُلم المريمي بموجبها.

– ما مدى تخويل حكومة الدبيبة بعقد مثل هذه الصفقات، خاصة وأنها حكومة بحسب خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي من أجل مهام معينة تخص الانتخابات ولا تتعداها لملفات كهذه، كما لا يخولها نص خريطة الطريق عقد اتفاقيات يترتب عليها أي التزامات مالية على الدولة.

– هذا الأمر قد “يفتح أبواباً يصعب سدها، كملف الأموال المجمدة والتعويضات، وقد نجد أنفسنا أمام حكم قضائي بزيادة التعويضات المدفوعة سابقا.

#ليبيا_24

2022-12-15 01:30:04

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