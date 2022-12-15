عضو مجلس النواب ميلود الأسود:
– مثول بوعجيلة مسعود للمحاكمة في الولايات المتحدة جزء من الفساد السياسي الذي تضطلع به واشنطن في ليبيا.
– حديث بعض السفراء الغربيين عن الفساد في ليبيا مستفز حتى ولو جاء في إطار بروتوكولي ودبلوماسي.
– أغلب الأموال التي تم نهبها من ليبيا خلال السنوات الأخيرة أُودعت في بنوك وعواصم تلك الدول التي تتحدث سفاراتها عن مكافحة الفساد.
– الأولى بهم قبل هذا الحديث المكرر أن يتخذوا خطوات عملية بعدم توفير الملاذ الآمن للفاسدين ولصوص المال العام، إذا رغبوا في إثبات صدق نياتهم تجاه ليبيا.
– عليهم التوقف أولاً عن الفساد الأخطر الذي يباشرونه بالساحة السياسية عبر دعم الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.
– إذا كانوا جادين في أن نحقق تقدما بمحاربة الفساد وننعم بثرواتنا فلماذا لا يقدمون ما يملكونه من معلومات عن أي فساد سياسي أو مالي يتعلق ببلادنا.
#ليبيا_24
2022-12-15 03:00:01
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