عضو مجلس النواب ميلود الأسود:

– مثول بوعجيلة مسعود للمحاكمة في الولايات المتحدة جزء من الفساد السياسي الذي تضطلع به واشنطن في ليبيا.

– حديث بعض السفراء الغربيين عن الفساد في ليبيا مستفز حتى ولو جاء في إطار بروتوكولي ودبلوماسي.

– أغلب الأموال التي تم نهبها من ليبيا خلال السنوات الأخيرة أُودعت في بنوك وعواصم تلك الدول التي تتحدث سفاراتها عن مكافحة الفساد.

– الأولى بهم قبل هذا الحديث المكرر أن يتخذوا خطوات عملية بعدم توفير الملاذ الآمن للفاسدين ولصوص المال العام، إذا رغبوا في إثبات صدق نياتهم تجاه ليبيا.

– عليهم التوقف أولاً عن الفساد الأخطر الذي يباشرونه بالساحة السياسية عبر دعم الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.

– إذا كانوا جادين في أن نحقق تقدما بمحاربة الفساد وننعم بثرواتنا فلماذا لا يقدمون ما يملكونه من معلومات عن أي فساد سياسي أو مالي يتعلق ببلادنا.

#ليبيا_24

2022-12-15 03:00:01

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