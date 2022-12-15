قبيلة القذاذفة تستنكر في بيان، تسليم الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمري

قبيلة القذاذفة تستنكر في بيان، تسليم الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان وتعتبره نوعًا من القرصنة وانتهاكًا لسيادة القانون الليبي.

البيان: ندين كل من أمر أو اشترك أو ساهم في هذه الجريمة ونعتبرها تصرف انتهازي لا يصدر عن أمة متحضرة.

– محاكمة بوعجيلة انتهاك لمبدأ سمو الاتفاقيات على التشريعات الوطنية، ويُعد خيانة عظمى نُحمل القائمين عليه المسؤولية الجنائية.

– نطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عنه والالتزام باتفاقية التسوية التي تغلق باب المطالبات عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين قبل عام 2006.

– ما حدث يدور في دائرة التنازلات والتفريط الذي تشهده ليبيا منذ عام 2011.

– نعلن تضامننا التام مع الرهينة بوعجيلة المريمي وعائلته ونعتبر قضيته قضيتنا.

– نطالب السلطات القضائية بإدانتها واتخاذ الإجراءات القانونية في جريمة مكتملة الأركان باتت قضية رأي عام.

– نطالب المنظمات الحقوقية بالتحرك بقوة للإفراج عن الرهينة بوعجيلة المريمي. #ليبيا_برس

2022-12-15 01:08:16

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