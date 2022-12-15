عضو مجلس النواب عبد السلام نصية: – التصريحات الغربية بشأن مكافحة الفساد في ليبي

عضو مجلس النواب عبد السلام نصية:

– التصريحات الغربية بشأن مكافحة الفساد في ليبيا غير صادقة.

– الجميع يقر بأن الفساد ليس قليلا، بل إننا نرى أن الوضع الآن تخطى حدود أي تعريف لتلك الجريمة، وبات أقرب للنهب في كل مقدرات البلاد.

– التدخل الخارجي من قبل تلك الدول الغربية سواء عبر اصطفافهم مع هذا الطرف أو ذاك من المتصارعين على السلطة، أو عبر محاولة تسوية صراعاتهم الإقليمية والدولية على حساب مصالحنا، كان بلا جدال جزءا من الأزمة وتسبب بتزايد حجم الفساد.

– ما يُردد عن وجود شبهات فساد وجرائم نهب تقع في إطار تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت بين ليبيا وحكومات دول مختلفة في مجالات عدة، في ظل أن أغلبها تم توقيعه تحت ميزان عدم التكافؤ، بهدف السعي للاستمرار بالسلطة.

#ليبيا_24

2022-12-15 09:00:02

1671094802