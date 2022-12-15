عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي: – عدد أعضاء البرلمان الذين أ

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي:

– عدد أعضاء البرلمان الذين أصدروا بياناً يدعو إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل قبل جلسة المساءلة التالية لأبو عجيلة بتاريخ 27 ديسمبر الحالي ارتفع لأكثر من 90 نائباً.

– إعادة فتح لوكربي خيانة عظمى، وسبق وطالبنا النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات محلية ودولية لضمان عودة العقيد السابق بالأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود إلى ليبيا.

– تسليم أبو عجيلة يأتي في إطار صفقة بين واشنطن التي دعمت بقاء الدبيبة على رأس السلطة مقابل ضمان الوصول إلى أبو عجيلة.

– تغير موقف السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي صرح مباشرة بعد تسلمهم أبو عجيلة بأن لا حاجة لحكومة أخرى وحكومة الدبيبة هي التي ستبقى إلى حين إجراء انتخابات وطنية، دليل واضح على الصفقة الثنائية التي تمت بين الطرفين.

– على نورلاند الكف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، خصوصاً أن تمديد أو إنهاء ولاية الحكومات يعود للبرلمان دون سواه.

– مجلس النواب سيوفر عدداً من المحامين في الولايات المتحدة للدفاع عن أبو عجيلة الذي سيكون بمثابة القشة التي ستقسم ظهر حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها وستسقطها لأن الشعب الليبي لن يصمت.

#ليبيا_24

2022-12-15 11:00:01

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