صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي #بني_وليد بشأن تسليم الدبيبة للمريمي إلى الولا

صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي #بني_وليد بشأن تسليم الدبيبة للمريمي إلى الولايات المتحدة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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