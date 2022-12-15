عضو مجلس النواب علي التكبالي: بوعجيلة سيكون القشة التي ستقسم ظهر الحكومة منتهية الولاية وسيُسقطها.

– إعادة فتح لوكربي خيانة عظمى والبرلمان سيوفر عدداً من المحامين في الولايات المتحدة للدفاع عن بوعجيلة.

– أكثر من 90 نائبًا طلبوا عقد جلسة الأسبوع المقبل قبل جلسة المساءلة التالية لبوعجيلة بتاريخ 27 ديسمبر

– سبق وطالبنا النائب العام بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات محلية ودولية لضمان عودة بوعجيلة إلى ليبيا.

– تسليم بوعجيلة يأتي في إطار صفقة بين واشنطن التي دعمت بقاء الدبيبة على رأس السلطة مقابل الوصول إلى بوعجيلة.

– تغير موقف نورلاند الذي صرح به مباشرة بعد تسلمهم بوعجيلة بأنه لا حاجة لحكومة أخرى وأن حكومة الدبيبة هي التي ستبقى لحين إجراء انتخابات دليل واضح على الصفقة الثنائية.

– على نورلاند الكف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، خصوصًا وأن تمديد أو إنهاء ولاية الحكومات يعود للبرلمان دون سواه. #ليبيا_برس

2022-12-15 12:29:21

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