الصحافة الإيطالية تُشيد بتوقيع ميثاق الصلح بين عرب وتبو مدينة #مرزق، وتعتبره اتف

الصحافة الإيطالية تُشيد بتوقيع ميثاق الصلح بين عرب وتبو مدينة #مرزق، وتعتبره اتفاقًا تاريخيًا، لاسيما أنه برعاية منظمة إيطالية.

ــ توقيع الميثاق تم برعاية مُنظمة مبادرة آرباتشي الإيطالية، وبحضور عدد من الشخصيات، أبرزهم رمضان بوجناح.

وكالة “نوفا”: الاتفاق الذي تم تحت شعار “السلام جيد” يمكن أن يكون نموذجًا لكل #ليبيا التي لا تزال بعيدة عن المصالحة الكاملة.

ــ اتفاق مرزق قد يكون مفتاحًا لاستقرار ليبيا ويمكن اعتباره أساس للتعايش والوحدة الاجتماعية.

ــ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفقت مع شركاء إيطاليين حكوميين على دعم التعايش السلمي في مرزق، وتنفيذ مشاريع عاجلة تسمح بعودة العائلات النازحة، وتوفير خدمات المياه وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة الطاقة والبنى التحتية والنظام الصحي ونظام التعليم.

ــ هجوم حفتر على مرزق في 2019م، زرع بذور الفتنة وأعاد ظهور الصراعات والمظالم التاريخية، وخلق أرضًا خصبة لسلسلة أخرى من العنف.

ــ يُعد جنوب ليبيا منفذًا هامًا لتهريب المخدرات والإتجار بالبشر. #ليبيا_برس

2022-12-15 13:30:58

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