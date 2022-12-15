النقابة العامة لأطباء ليبيا: – قدمنا طعن أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف ج

النقابة العامة لأطباء ليبيا:

– قدمنا طعن أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس ضد قرار حكومة الدبيبة القاضى بتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها المحلية المتعلقة بعدد من القطاعات من بينها الرعاية الصحية الاولية والصحة العامة بالمخالفة للقانون الصحي.

– القرار إن نفذ سيترتب عليه نقل تبعية إدارات الخدمات الصحية والعاملين بها إلى البلديات و الإضرار بالمراكز الوظيفية والمهنية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

– القرار سيؤثر سلبيا علي المستوى الأول من الخدمات الصحية ويتسبب في المزيد من تشتيت القطاع الصحي .

#ليبيا_24





2022-12-15 15:43:23

1671119003