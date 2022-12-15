أعلن حافظ قدور، وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة باشاغا، عزم الوزارة تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن أبوعجيلة مسعود المريمي، مشيرا إلى أن الوزارة ستطلب من المكتب استبيان الطريقة التي بموجبها جرت عملية تسليم أبوعجيلة، ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية، داعيا الكفاءات القانونية الليبية إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف والتنسيق معه بالخصوص فور اختياره.

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