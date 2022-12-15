عبد المنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود: صديق من #فرنسا أخبرني بتسليمه لـ #ال

عبد المنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود: صديق من #فرنسا أخبرني بتسليمه لـ #الولايات_المتحدة، ووجدنا بعدها أن هواتف القوة المشتركة كلها مغلقة.

ــ حاولنا مقابلة الدبيبة، واخترنا 5 أشخاص، وأخبرونا أن رئيس الوزراء مشغول ولديه ضيوف.

ــ عملية اختطاف بوعجيلة تمت بطريقة بشعة، وتم الاعتداء على ابنته وزوجته لأنهم كانوا يقاومون محاولة اختطافه.

ــ بوعجيلة يعاني من أمراض مزمنة، وتم اختطافه وهو طريح الفراش.

ــ مجموعة مسلحة اختطفته الساعة الواحدة ونصف فجرًا، وأشهروا السلاح في وجوه الشباب، وهددوهم بأنه حال تدخلهم سيقتلونه.

ــ القوة المشتركة أخبرتنا بأنهم لن يُسلموه، ويُحافظون عليه، وتفاجأنا مثل كل الناس أنه في #أمريكا.

ــ كيف يتم تسليم مواطن ليبي، من قبل ليبيين لدولة أجنبية، في قضية تم إغلاقها، والليبيون دفعوا ثمنها أموال وحصار. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2022-12-15 16:37:01

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