صور | الأجهزة الأمنية في #بنغازي تضبط 6 أشخاص بينهم طفل قاصر و أدوات أخرى خلال م

صور | الأجهزة الأمنية في #بنغازي تضبط 6 أشخاص بينهم طفل قاصر و أدوات أخرى خلال مداهمة لمنزل مشعوذين يستخدمون طقوس ومواد مريبة و مخلفات بشرية ” البول ” في صنع سحر أصاب 10 اشخاص بالتسمم و دخولهم المستشفى و فقدان أحدهم البصر . #ليبيا #المرصد