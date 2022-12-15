صور | الأجهزة الأمنية في #بنغازي تضبط 6 أشخاص بينهم طفل قاصر و أدوات أخرى خلال م

صور | الأجهزة الأمنية في #بنغازي تضبط 6 أشخاص بينهم طفل قاصر و أدوات أخرى خلال مداهمة لمنزل مشعوذين يستخدمون طقوس ومواد مريبة و مخلفات بشرية ” البول ” في صنع سحر أصاب 10 اشخاص بالتسمم و دخولهم المستشفى و فقدان أحدهم البصر . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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