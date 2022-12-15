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أكد السفير الصيني لدى ليبيا “وانغ تشيمين”، دعم بلاده لاستكمال الاستحقاقات الانتخ

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد السفير الصيني لدى ليبيا “وانغ تشيمين”، دعم بلاده لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السائح” الخميس، لبحث سبل دعم المقترحات وصولا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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