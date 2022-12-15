أكد السفير الصيني لدى ليبيا “وانغ تشيمين”، دعم بلاده لاستكمال الاستحقاقات الانتخ

أكد السفير الصيني لدى ليبيا “وانغ تشيمين”، دعم بلاده لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السائح” الخميس، لبحث سبل دعم المقترحات وصولا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

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