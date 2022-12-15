ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إل

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعمل على وضع آلية لتوزيع الموارد المالية بشكل شفاف وعادل، وبحسب الحساب الرسمي للرئاسي، فقد تم مناقشة الملف الأمني، ودعم مسار لجنة 5+5،وصولاً إلى التوافق على قاعدة دستورية تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

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