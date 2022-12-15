الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد خلال لقائه، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن، موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

بدوره أشاد المنفي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين العربيين الشقيقين.

#ليبيا_24

2022-12-16 00:42:46

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