عقب استباحة السيادة الليبية وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.. الصحفي محمود ا

عقب استباحة السيادة الليبية وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.. الصحفي محمود المصراتي يكشف: الضباط البريطانيين الذين أعلنت مالطا اليوم القبض عليهم كانوا قادمين للتحقيق في قضية تمويل #ليبيا للجيش الإيرلندي.

– الدبيبة والفرخ إبراهيم فاتحين مع #الطليان موضوع التعويض في الأملاك المستردة سابقا الخاصة بالطليان ووعدوا الطليان باتخاذ خطوة.

ــ الدبيبة يبحث خلف الأموال المجمدة في العالم كله، ويلعب فيها، ومنها الأموال في #بلجيكا.

لا نعرف حجم الأرقام وكل منهم يريد أن يأخذ هبدة، وهذا كله بمعية عائلة اللصوص الفاسدة. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)

2022-12-16 01:22:39

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