عميد بلدية نالوت عبدالوهاب سالم: – البلدية تعاني من نقص في جميع الخدمات والإمكا

عميد بلدية نالوت عبدالوهاب سالم:

– البلدية تعاني من نقص في جميع الخدمات والإمكانيات، في ظل أزمات عديدة تستمر دون حلول جذرية من حكومة الوحدة.

– أزمة نقص السيولة مستمرة إذ لم تتوفر منذ 3 أشهر، يصاحبها استمرار أزمة نقص الوقود وغلاء سعره في السوق السوداء.

– المدارس مكتظة بالطلبة الذين يتجاوز عددهم في الفصل الواحد 50 طالبا.

– قدّمنا مذكرات ومخاطبات للحكومة لبناء مدارس جديدة، وما زلنا في انتظار الردّ.

– نعاني نقصا حادا في المياه، و 85% من المواطنين لا تصل إليهم، وخاطبنا رئيس الحكومة والجهات المختصة مراراً ولم تحل الأزمة حتى الآن.

– تعاقدنا مع شركات لصيانة بعض الطرق داخل البلدية، في حين تواجه الشركة التي تتولى صيانة الطريق الساحلي بعض المشكلات التي تعوق استكمال المشروع.

#ليبيا_24

2022-12-16 01:24:58

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