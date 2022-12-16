المجلس الاجتماعي لقبائل #ورفلة يصف في بيان، تسليم الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان بالسابقة الخطيرة والخطوة التي تدل على الخيانة والتواطؤ.

البيان: من أجل أن يبقى رموز الخيانة في السلطة تعهدوا لأسيادهم بالتنازل عن أي شيء مهما بلغت قيمته مقابل الكرسي.

– عصابة من المتآمرين يسمون أنفسهم حكومة الوحدة بأوامر من رئيسها قاموا باختطاف مواطن ليبي من بيته في صفقة موصومة بالعار والتنازل عن السيادة.

– تم تسليم بوعجيلة للاستخبارات الأمريكية على طريقة عصابات المافيا وميليشيات الإجرام بتهمة التورط في قضية لوكربي التي تم تسويتها منذ أكثر من عقد من الزمن.

– سلطة حكومة الوحدة هي سلطة وصاية دولية علي ليبيا كما أنها غير منتخبة من الشعب

– الحكومة ورئيسها متورطون في إجراءات تشكل في مجملها أعمال إجرامية في حق الوطن تصل لحد الخيانة العظمى.

– هذه الحكومة فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية تجاه المصالح العليا لليبيا ولا نعترف بها كحكومة تمثل ليبيا والليبيين.

– هناك مسؤوليات مباشرة تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير الخارجية وما تسمى بالقوة المشتركة.

– ندعو لجمع الأدلة حول من تورطوا في هذه الجريمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم. #ليبيا_برس

2022-12-16 11:00:28

1671188428