المجلس الاجتماعي لقبائل #ورفلة يصف في بيان، تسليم الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان بالسابقة الخطيرة والخطوة التي تدل على الخيانة والتواطؤ.
البيان: من أجل أن يبقى رموز الخيانة في السلطة تعهدوا لأسيادهم بالتنازل عن أي شيء مهما بلغت قيمته مقابل الكرسي.
– عصابة من المتآمرين يسمون أنفسهم حكومة الوحدة بأوامر من رئيسها قاموا باختطاف مواطن ليبي من بيته في صفقة موصومة بالعار والتنازل عن السيادة.
– تم تسليم بوعجيلة للاستخبارات الأمريكية على طريقة عصابات المافيا وميليشيات الإجرام بتهمة التورط في قضية لوكربي التي تم تسويتها منذ أكثر من عقد من الزمن.
– سلطة حكومة الوحدة هي سلطة وصاية دولية علي ليبيا كما أنها غير منتخبة من الشعب
– الحكومة ورئيسها متورطون في إجراءات تشكل في مجملها أعمال إجرامية في حق الوطن تصل لحد الخيانة العظمى.
– هذه الحكومة فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية تجاه المصالح العليا لليبيا ولا نعترف بها كحكومة تمثل ليبيا والليبيين.
– هناك مسؤوليات مباشرة تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير الخارجية وما تسمى بالقوة المشتركة.
– ندعو لجمع الأدلة حول من تورطوا في هذه الجريمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم. #ليبيا_برس
2022-12-16 11:00:28
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