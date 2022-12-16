الصحفي محمود المصراتي: الدبيبة خطف بوعجيلة من حوه وقدمه هدية للأمريكان قبل القمة الأفريقيةالأمريكية حتى يبقى في السلطة.
– النائب العام لم يعد بحاجة للتحقيق في تسليم بوعجيلة بعد اعتراف الدبيبة علانية.
ــ عائلة الدبيبة آخر من يحق لهم الحديث عن النظام السابق.. كنتم في صلب نظام القذافي.
– القذافي حين سلم المقرحي سلمه لدولة محايدة ولم يهدأ حتى عاد به سيف في الطائرة.
– قضية لوكربي منتهية وتمت التسوية فيها على أساس تحديد التهمة لشخصين فقط هما المقرحي وفحيمة، وليس الدولة الليبية.
– اليوم أسود في تاريخ #ليبيا باعتراف رئيس الحكومة المغتصبة وتحديه للشعب الليبي بأنه هو من سلم مواطنا ليبيا.
– الدبيبة اتهم بوعجيلة وحكم عليه حتى قبل الأمريكان وقال إنه قتل 270 شخصا ويجب أن ينال عقابه.
– الرجل لم يتم التحقيق معه، والدبيبة يكذب بشأن تعيين فريق للدفاع عن بوعجيلة.
– بوعجيلة ليس لديه جنسية تونسية والتونسيون لا يسلمون أبناءهم لدول أجنبية. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)
2022-12-16 14:00:20
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