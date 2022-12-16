المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، خلال جلسة مجلس الأمن: أبلغت قيادتي مجلسي النواب و

المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، خلال جلسة مجلس الأمن: أبلغت قيادتي مجلسي النواب والدولة بالتخلي عن المصالح الشخصية للقيام بالتوافق على القاعدة الدستورية وإطار زمني محدد للانتخابات.

ــ مقابلة عقيلة والمشري في #الزنتان تأجلت بعد موافقة عقيلة على اللقاء، نتيجة مسائل سياسية ونسعى مرة أخرى لجمع الطرفين.

ــ أبلغت الدبيبة بلقاء مقبل بين المشري وعقيلة والرئاسي، وأكدت استعدادي للعمل مع جميع الأطراف.

ــ السبيل الأنجع لتحديد الشرعية السياسية في #ليبيا تتمثل في تحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي استلموا بطاقات الانتخابات.

ــ نريد إعطاء دفعة جديدة لمسار الانتخابات، وقمت بجولة بالمنطقة الإقليمية للقاء الشركاء الإقليميين، وعلى القيادة الليبية اتجاوز خلافاتهم وتسوية الأزمة المتعلقة بالشرعية التي طال أجلها.

ــ اللجنة العسكرية “5+5” شكلت لجنة مصغرة لإعادة دمج المسلحين في منظومة الجيش وجمع السلاح. #ليبيا_برس

2022-12-16 17:46:22

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