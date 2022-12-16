المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: – تأجيل مقابلة عقيلة والمشري في الزنتان بعد مواف

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي:

– تأجيل مقابلة عقيلة والمشري في الزنتان بعد موافقة عقيلة على اللقاء نتيجة مسائل سياسية ونسعى مرة أخرى لالتام الطرفين.

– أبلغت الدبيبة بلقاء مقبل بين المشري وعقيلة والرئاسي وأكدت استعدادي للعمل مع جميع الأطراف.

– واصلنا الحوار مع كل الشركاء الدوليين والمحليين للتقدم في المسار السياسي والدفع باتجاه الانتخابات

– السبيل الأنجع لتحديد الشرعية السياسية في ليبيا تتمثل في تحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي تسلموا بطاقات الانتخابات.

#ليبيا_24

2022-12-16 17:29:21

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