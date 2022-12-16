بعد خطاب الخيانة العظمى.. المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان #غات، يُطالب في بيان له، الصديق الصور، بإصدار مُذكرة توقيف بحق الدبيبة ونجلاء المنقوش، لدورهم في تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة.

البيان: نطالب النائب العام بإصدار مذكرة توقيف وإحضار فوري وعاجل بحق كل من كانت له اليد في تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى جهات أجنبية.

ــ نُطالب برف الحصانة لمن فعل هذا الفعل الشنيع وتسليم مواطن ليبي لجهة أجنبية.

ــ على جميع المحامين الوطنيين والشرفاء، الاصطفاف للدفاع عن قضية بوعجيلة مسعود، حتى يرجع إلينا سالمًا بقوة القانون. #ليبيا_برس

2022-12-16 19:25:44

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