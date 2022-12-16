مندوب #الولايات_المتحدة لدى مجلس الأمن: حان الوقت للانتقال السياسي في #ليبيا، ال

مندوب #الولايات_المتحدة لدى مجلس الأمن: حان الوقت للانتقال السياسي في #ليبيا، الذي يواجه جمودًا طيلة الفترة الماضية.

ــ يجب وضع آلية تدار من خلالها عوائد النفط في ليبيا، للمساعدة في الحد من تحقيق بعض الأطراف “ثراء شخصي” وضمان نمو الاقتصاد الوطني.

ــ هناك بعض المليشيات في شرق البلاد وغربها، تستفيد من إيرادات النفط في ليبيا، بدلاً من استخدامها في تحسين المنظومة الصحية أو القطاعات الأخرى التي تحتاجها.

ــ منذ توقيع الاتفاق السياسي شهد الوضع الليبي نزاعًا وإدارة فساد مستشر بدلاً من الديمقراطية والازدهار.

ــ تم تقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات، ويتم التركيز فقط على حيز النفوذ وجلب القوات الأجنبية.

ــ الاجتماع المزمع عقده بين القادة الليبيين يمكن أن يحقق تقدما، لقد حان الوقت لاستكمال القاعدة الدستورية.

ــ ندعم جهود المبعوث الأممي لتسوية الخلافات بين القادة الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. #ليبيا_برس

2022-12-16 21:11:34

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