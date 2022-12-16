نجلاء المنقوش ترفض قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بترسيم الحدود البحرية ال

نجلاء المنقوش ترفض قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بترسيم الحدود البحرية الغربية لـ #مصر، في البحر المتوسط، وتُهدد بإحالة النزاع لمحكمة العدل الدولية.

المنقوش: القرار الرئاسي المصري يُحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يُعد انتهاكًا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة #ليبيا.

ــ هذا الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد فقط.

ــ هذا الترسيم يُخل بمبادئ حُسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولة، باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

ــ من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

ــ نرفض القرار الرئاسي المصري بالكامل، وعلى الحكومة المصرية النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة بدولة ليبيا. #ليبيا_برس

2022-12-16 23:01:33

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