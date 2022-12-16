مندوب #الإمارات لدى مجلس الأمن: دول الجوار يجب أن تلعب دورًا هامًا في الدفع نحو إجراء الانتخابات في #ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

ــ نأمل أن تقدم خارطة طريق المبعوث الأممي، مسارات أساسية تحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار.

ــ المصالحة الوطنية مهمة جدًا، لطي صفحة الماضي، وتعزيز التلاحم الوطني بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد.

ــ نواصل المطالبة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن.

ــ ندعم خطوات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة، ويضمن عدم تكرار الاشتباكات. #ليبيا_برس

2022-12-17 00:04:49

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