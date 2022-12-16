عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي: – العالم لم يصل حتى الآن إلى تعريف للإرهاب ولا أع

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي:

– العالم لم يصل حتى الآن إلى تعريف للإرهاب ولا أعلم على ماذا استند الدبيبة ليصف المريمي بالإرهابي.

– كيف يتم بيع أبناء ليبيا بكل بساطة بغض النظر عن توجهاتهم وخلفياتهم.

– القانون الليبي واتفاقاتنا والقوانين المنظمة تقول إنه من المفترض أن يحاكم المريمي في ليبيا..

– الدبيبة يقول إن المريمي مجرم ومتهم وإرهابي، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته .

– نتساءل عن الصفقة التي باع بها الدبيبة المريمي وليبيا.

– اعتراف الدبيبة بتسليم المريمي أثبت بأنه وحكومته يبيعون ليبيا كلها وليس المريمي فقط.

– الدبيبة اتهم المريمي بأنه يحمل جنسية تونسية وهو لديه جنسية أخرى وأغلب وزرائه يحملون جنسيات أخرى.

– الدبيبة يصف المريمي بأنه من أنصار النظام السابق والدبيبة من مؤيدي هذا النظام أصلا.

#ليبيا_24

2022-12-16 23:49:29

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