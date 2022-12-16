تداول مراسلة بتاريخ 11 يونيو 2014م، موجهة من النائب العام الليبي آنذاك، عبد القا

تداول مراسلة بتاريخ 11 يونيو 2014م، موجهة من النائب العام الليبي آنذاك، عبد القادر جمعة رضوان، إلى المحامي العام في #اسكتلندا، بشأن وقائع فساد مالي وإداري تخص “آل الدبيبة”.

ــ المراسلة تنص على تورط علي الدبيبة، ونجليه أسامة وإبراهيم، وشقيقه يوسف الدبيبة، في ارتكاب جرائم جنائية وعمليات غسل أموال.

ــ المراسلة: هؤلاء الأشخاص ذي صلة بأعمال عقود الدولة الليبية إبان فترة حكم النظام السابق، فيما يتعلق بالبنية التحتية، ولهم صلة مباشرة بالإشراف على إدارة ميزانية التحول.

ــ نأمل منكم اتخاذ ما يلزم بغية الكشف عن الأصول والأموال المنهوبة، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه دون وجه حق، ومحاسبة من ارتكب أفعالاً شكلت غدرًا وعدوانًا على المال العام.

ــ نأمل منكم مخاطبة الجهات المختصة بالعمل على حجز وتجميد ممتلكات الأشخاص المذكورين وأزواجهم وأولادهم في اسكتلندا. #ليبيا_برس









2022-12-17 01:14:45

1671239685