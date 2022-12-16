رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يجري مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين بالولايا

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يجري مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا.

أجرى فخامة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس “جو بايدن”، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا، كما أجرى مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس “جون جاراميندي”، ومع رئيس مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوكد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا، التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة، فيما عبر عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا، من جانبها أكدت رئيس مجلس النواب إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمهم لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-12-16 23:35:24

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