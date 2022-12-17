صحيفة الجارديان البريطانية: الدبيبة ألقى خطابًا لمدة 20 دقيقة ولم يُقدم أي دليل على تورط بوعجيلة مسعود في تفجير #لوكربي.

ــ الدبيبة رفض في خطابه الخوض في تفاصيل دور حكومته في تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان.

ــ الدبيبة ادعى أن عملية تسليم بوعجيلة كانت وفق إجراءات قانونية، رغم عدم وجود اتفاقية تسليم سجناء أو مطلوبين رسميًا بين #أمريكا و #ليبيا.

ــ تسليم بوعجيلة مسعود زاد من حالة الاستياء بين الليبيين المُحبطين من سنوات الفوضى والانقسام، ويلقون باللوم على الدبيبة والمليشيات المتحالفة معه بالتورط في عملية التسليم. #ليبيا_برس

2022-12-17 00:23:34

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