السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: – الوضع في ليبيا مُ

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية:

– الوضع في ليبيا مُعقدٌ للغاية.

– جامعة الدول العربية تشجّع الأطراف السياسية الليبية، وتطالبها بسرعة إجراء الانتخابات، لأنها الطريقة الوحيدة لإبداء رأي الشعب الليبي فيمَن سيحكمه مستقبلًا عبر الديمقراطية.

– مشكلة الانتخابات الليبية تكمن في الافتقار إلى قاعدة قانونية دستورية واضحة تستطيع ليبيا الاستناد إليها في إجراء الانتخابات، وهو ما يجب وضعه قبل بدء العملية الانتخابية.

-ليس هناك جهد عربي منسق تقوده الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لعدم التوصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-12-17 10:08:26

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