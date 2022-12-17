السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: – الوضع في ليبيا مُ

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية:
– الوضع في ليبيا مُعقدٌ للغاية.
– جامعة الدول العربية تشجّع الأطراف السياسية الليبية، وتطالبها بسرعة إجراء الانتخابات، لأنها الطريقة الوحيدة لإبداء رأي الشعب الليبي فيمَن سيحكمه مستقبلًا عبر الديمقراطية.
– مشكلة الانتخابات الليبية تكمن في الافتقار إلى قاعدة قانونية دستورية واضحة تستطيع ليبيا الاستناد إليها في إجراء الانتخابات، وهو ما يجب وضعه قبل بدء العملية الانتخابية.
-ليس هناك جهد عربي منسق تقوده الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لعدم التوصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا.
#ليبيا_24
2022-12-17 10:08:26
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