الدبيبة خلال احتفال #مصراتة بالذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص: لن ألتفت للش

الدبيبة خلال احتفال #مصراتة بالذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص: لن ألتفت للشعارات الوهمية فلا حرية في #ليبيا للإرهابيين.

– سأتخذ كل ما يلزم من أجل ليبيا فسيادة #ليبيا الحقيقية بأن تنتزع عنها وصمة الإرهاب.

– لا مكان في ليبيا للإرهاب ومشوار الثوار لن يقف إلا بليبيا ذات سيادة.

– موقفنا من الإرهاب لا يتلون ولا يتغير ومغامرات سابقة ورطت ليبيا.

– ممارسات ومغامرات سابقة رسخت وصمة الإرهاب بليبيا.

– #مصراتة هي عاصمة الشهداء وقاهرة الإرهاب.

– سألتزم بأحياء ذكرى البنيان المرصوص كل عام بصفتي رئيسًا للحكومة. #ليبيا_برس

2022-12-17 14:07:04

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