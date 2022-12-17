الدبيبة خلال احتفال #مصراتة بالذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص: لن ألتفت للش

الدبيبة خلال احتفال #مصراتة بالذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص: لن ألتفت للشعارات الوهمية فلا حرية في #ليبيا للإرهابيين.
– سأتخذ كل ما يلزم من أجل ليبيا فسيادة #ليبيا الحقيقية بأن تنتزع عنها وصمة الإرهاب.
– لا مكان في ليبيا للإرهاب ومشوار الثوار لن يقف إلا بليبيا ذات سيادة.
– موقفنا من الإرهاب لا يتلون ولا يتغير ومغامرات سابقة ورطت ليبيا.
– ممارسات ومغامرات سابقة رسخت وصمة الإرهاب بليبيا.
– #مصراتة هي عاصمة الشهداء وقاهرة الإرهاب.
– سألتزم بأحياء ذكرى البنيان المرصوص كل عام بصفتي رئيسًا للحكومة. #ليبيا_برس
2022-12-17 14:07:04
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