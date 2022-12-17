مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: – المنفي أكد عملية تسليم مواطن ليبي لأي ج

مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي:
– المنفي أكد عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية.
– المنفي وجه رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي.
– المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء الرئيس بالمسؤولين في واشنطن.
#ليبيا_24
2022-12-17 14:52:54
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