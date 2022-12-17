بعد فشل التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات حتى الآن.. المبعوث الأممي عبدالله ب

بعد فشل التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات حتى الآن.. المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، يدعو عدد من المترشحين الرئاسيين، للتوافق على مقترح موحد للخروج من الأزمة.

ــ باثيلي: دعوتهم للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

ــ شجعتهم على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة.

ــ الليبيون عازمون على جعل عام 2023م، بداية فجر جديد لهم ولبلدهم. #ليبيا_برس

2022-12-17 19:06:44

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